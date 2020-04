Irak : Retrait des troupes françaises

Le chef d'état-major des forces armées françaises a déclaré que la France suspend ses opérations de formation antiterroriste en Irak et ramène également ses troupes basées en Irak impliquées dans la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe État islamique.

La France, maintient des opérations militaires au Koweït et au Qatar, ainsi que des missions de l'armée de l'air au-dessus de la Syrie.

Cette annonce est intervenue juste après que le président français Emmanuel Macron a lancé une opération militaire spéciale pour soutenir les efforts de traitement des personnes infectées par le nouveau virus. Paris prévoit de déployer des porte-hélicoptères dans ses territoires d'outre-mer et a transporté des malades à bord d'avions militaires et d'un porte-avions en Méditerranée.

L'armée française a également construit un hôpital de campagne dans la ville orientale de Mulhouse, située dans la région de France la plus touchée par l'épidémie.