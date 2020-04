Mascara : Saisie de 244 quintaux de blé tendre

En effet, les services de la sûreté de Tighennif sont parvenus à saisir une quantité de 152 quintaux de blé tendre, lors de deux opérations ayant abouti à l’interception de deux camions. Le premier camion était chargé de 117 quintaux, alors que le second transportait 44,5 quintaux. Par ailleurs, les services de la sûreté d’Ain Farès ont réussi à saisir une autre quantité de 32 quintaux de blé tendre (farine). De plus, les services de la sûreté de Mohammadia ont saisi une quantité de 50 quintaux de blé tendre (farine).

S’y ajoutent les efforts des services de la quatrième sûreté urbaine de Mascara, lesquels ont réussi à saisir une quantité de denrées alimentaires, à savoir plus de 15.000 unités dont 1.033 unités périmées, et plus de 14.000 autres unités destinées à la spéculation et ce, suite à la perquisition d’un entrepôt. Les services de la sécurité publique sont parvenus à démanteler un atelier de confection illégale de produits détergents et désinfectants, avec la saisie d’une quantité de près de 12.000 litres de ces produits.

Les services de la sûreté ont aussi réussi à saisir une quantité de viandes blanches impropres à la consommation représentant plus de 11 quintaux et ce, lors d’opérations diverses. En effet, les services de la sûreté de Zahana ont réussi, lors d’un contrôle en coordination avec les services du commerce, à saisir une quantité de près de 3,96 quintaux de viandes blanches, ainsi que 30 kg d’abats de poulet. Par ailleurs, les services de la sûreté de Tizi sont parvenus à saisir une autre quantité (1,87 quintal) de viandes blanches impropres à la consommation. Ceux de la sûreté de Sig ont, de leur côté, saisi 5,52 quintaux de viandes blanches.

A. Ghomchi