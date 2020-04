Syrie : Des renforts militaires syriens et tuRques dans la province d'Idlib

Les forces syriennes et turques ont envoyé vendredi de nouveaux renforts dans la province d'Idlib en Syrie, dans le nord-ouest du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSH). Vendredi, la Turquie a dépêché 35 véhicules militaires aux points d'observation militaires turcs à Idlib, portant le nombre total de véhicules militaires qui sont entrés dans la région depuis le 5 mars à 2 225 et des milliers de soldats, a précisé l'Observatoire.

Le groupe de surveillance basé au Royaume-Uni a également indiqué que les forces syriennes avaient elles aussi renforcé leur présence sur les zones de front à Idlib.

Les deux parties observent un cessez-le-feu négocié par la Turquie et la Russie le 5 mars. Idlib est le dernier bastion majeur des rebelles et autres groupes terroristes dans le pays et le dernier cessez-le-feu a été conclu après des affrontements entre les forces turques et syriennes dans cette région.