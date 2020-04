L'Organisation américaine des juristes rend hommage à M’hamed Kheddad : « Un défenseur incontestable et un négociateur assidu »

L'Organisation des Juristes des Etats-Unis a adressé vendredi un message de condoléances au Président, Brahim Ghali, et au peuple sahraoui, suite à la disparition de l'éminent diplomate, M'hamed Kheddad, coordinateur auprès de la MINURSO, décédé mercredi après une longue lutte contre la maladie.

L'organisation a salué «le trait du défunt, respecté par ses membres, pour les efforts énormes et le rôle qu'il a joué dans la lutte pacifique du peuple sahraoui pour sa liberté et son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance». «Depuis de nombreuses années, M'hamed Kheddad est un défenseur incontestable et un négociateur assidu dans les négociations avec les organismes des Nations Unies pour mettre en œuvre les recommandations de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1991 appelant à un référendum d'autodétermination au Sahara occidental», lit-on dans le message de condoléances adressé à la présidence sahraouie.

L'organisation a exprimé ses sincères condoléances au peuple sahraoui et a renouvelé son soutien à la lutte qu'elle mène pour obtenir son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. M'hamed Kheddad avait occupé des postes et fonctions importantes au sein du Front Polisario et du gouvernement sahraoui. Eminent militant du Front Polisario, en 1978, il faisait partie de la délégation sahraouie lors des premières négociations directes avec le Maroc, tenues à Bamako, au Mali. Il a également été ambassadeur de la

République sahraouie démocratique (RASD) en Algérie à deux reprises et a été responsable du département européen au sein du Comité extérieur du Front Polisario. Le gouvernement sahraoui qui a annoncé la triste nouvelle, déclarant que «le peuple sahraoui, sans aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus loyaux et les plus honorables», a décrété un deuil national d’une semaine. Le défunt Kheddad était «l'un des combattants et dirigeants du Front Polisario, qui a accompagné la lutte sahraouie» depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui.