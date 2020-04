L'ex-international brésilien Ronaldinho emprisonné depuis un mois

L'ex-footballeur international brésilien, Ronaldinho, a bouclé samedi un mois d'emprisonnement au Paraguay, où il a été placé en détention provisoire pour usage de faux passeports. L'ancien meneur de jeu du Barça, de Milan et du PSG est incarcéré dans une cellule improvisée, dans le bureau d'une caserne de police de la capitale Asuncion. Son procès est à l'arrêt à cause des mesures de précaution prises dans le pays pour endiguer la pandémie de Covid-19 qui paralyse l'activité judiciaire au moins jusqu'à Pâques. Son ami et ancien coéquipier du Barça, l'Espagnol Carles Puyol, a expliqué vendredi lui avoir parlé sur un téléphone portable, qui a été mis à sa disposition en prison. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports et ont été placés en détention provisoire. Le Ballon d'Or 2005 et son frère étaient arrivés deux jours auparavant à Asuncion pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. La justice brésilienne a privé Ronaldinho, champion du monde 2002, de passeport fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros), qu'il n'a jamais payée, pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée, selon les médias brésiliens.