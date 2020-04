Covid-19: Mesures exceptionnelles pour faciliter l'importation des marchandises (Douanes)

"Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) et en appui à l'ensemble des procédures de

simplification en vigueur, la Direction générale des Douanes porte à la connaissance des opérateurs économiques, des commissionnaires en douanes et de tous les professionnels du secteur, de l'entrée en vigueur de mesures exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les opérations d'importation des marchandises et de leur enlèvement dès leur arrivée, sous réserve de s'engager à finaliser les formalités douanières ultérieurement", a précisé le communiqué.

Ces mesures exceptionnelles concernent les produits de santé, les équipements médicaux et tous les produits liés directement à la politique

nationale de lutte contre la propagation du virus (Covid-19), ainsi que les produits alimentaires de première nécessité et de large consommation et ce, pour répondre aux besoins des citoyens, a ajouté la même source.L'administration des Douanes informe également que l'ensemble de ses agents et de ses services sont mobilisés, de jour comme de nuit, à travers les différents services concernés, pour la réussite de ces mesures exceptionnelles, a conclu le communiqué.(APS)