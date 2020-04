«Des préparatifs sont en cours pour entamer les tests de dépistage du coronavirus à Annaba au centre hospitalier universitaire (CHU) après l’obtention de l’aval du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», a indiqué à l’APS le même responsable. L’initiative permettra la prise en charge des besoins de diagnostics des cas suspectés d’infection par le Covid-19 à Annaba et dans les wilayas voisines, «dès la réception des kits et des réactifs nécessaires, prévue au cours des très prochains jours», a-t-on noté.