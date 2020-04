Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique : Un couloir vert pour les produits médicaux et les équipements de protection

En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été mis en place un couloir vert pour les produits médicaux et équipements de protection contre la propagation du Covid-19, a fait savoir le Dr Benbahmed en marge de la conférence de presse quotidienne consacrée au bilan sur la situation d'évolution du Covid-19. Il a précisé, à cette occasion, que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en coordination avec d'autres secteurs et conformément aux instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait pris la décision de mettre en place d'un couloir vert à la disposition des opérateurs deux secteurs public et privé pour faciliter le passage des produits médicaux et équipements de protection en vue de préserver la santé des citoyens.