Visioconférence au ministère de la Santé : M. Benbouzid réitère «la gratitude» de l'Algérie à la Chine

«Je tiens à exprimer la gratitude du Gouvernement algérien à la République populaire de Chine pour son aide octroyée à la lutte contre le Coronavirus. Une aide qui s'inscrit dans le cadre des relations qu'entretiennent les deux pays avant même l'indépendance de l'Algérie et que la Chine a été le premier Etat à reconnaître», a déclaré le ministre à l'entame d'une visioconférence, organisée au siège du ministère depuis la ville chinoise de Huyan, la troisième du genre après celles récemment organisées par le même département avec un expert du ministère chinois de la santé et avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette nouvelle initiative a été animée par des experts médicaux chinois et à laquelle ont assisté le ministre chargé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe, depuis le siège de la chancellerie à Alger, ainsi que des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus. Elle aura permis un échange dense entre les deux parties et abouti à des éclaircissements jugés précieux pour l'Algérie à la lumière de la riposte fructueusement adoptée par la Chine pour endiguer, en l'espace de cinq semaines seulement, le premier foyer planétaire du virus mortel. «Nous sommes tous attentifs aux recommandations et à l'expertise chinoises pour développer nos moyens et ajuster nos armes face à cette pandémie mondiale. Ceci, grâce également à l'assistance que nous apporte l'Etat», a ajouté le ministre, estimant qu'il est «important pour les experts algériens d'être en contact avec leurs homologues étrangers».

En outre, cette manifestation scientifique permettra à l'Algérie de «réorganiser sa stratégie au profit des malades, en bénéficiant de l'expérience reconnue de la Chine, d'autant plus qu'il s'agit d'une pandémie mondiale», a indiqué M. Benbouzid, dans une déclaration à l'APS, en marge de cette visioconférence. «L'épidémie du Coronavirus nous permet de mettre en évidence les insuffisances de notre système de santé auquel le président de la République, qui nous apporte un appui exceptionnel, a promis d'apporter beaucoup de solutions, une fois l'épidémie passée», a-t-il clarifié, assurant qu'«à ce stade de l'évolution de l'épidémie, l'Algérie a les moyens d'y faire face». «Nous sommes dans une situation inédite face à laquelle aucun pays n'a été préparé. Sur les plans purement scientifique, de stratégie et de traitement, nous sommes dans la même orientation que les autres, mais à des dimensions diverses. Je suis heureux de constater que nos experts ont les mêmes visions et objectif que les Chinois», a-t-il poursuivi. Tout en estimant que l'Algérie «s'enrichit, chaque jour, des avis des uns et des autres», M. Benbouzid a souligné «les divergences sur les conduites et traitements à tenir» existantes ailleurs, citant l'exemple de l'Europe, avant d'exprimer son «espoir que le pays sorte de cette crise avec le minimum de dégâts».