Lutte contre le coronavirus : M. Djerad réitère son appel au respect «absolu» du confinement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré hier son appel aux citoyens pour le respect «absolu» du confinement en restant chez eux, seul et unique moyen pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

«Il faudrait toujours rappeler et réitérer notre appel à nos compatriotes à travers toutes les villes du pays à respecter absolument le confinement en restant chez eux pour protéger leurs vies et celles de leurs familles contre le coronavirus, seul moyen d'éviter la propagation de cette pandémie», a affirmé M. Djerad dans une déclaration à la Radio algérienne. «C'est le seul moyen d'éviter qu'il y ait une propagation du virus et amener petit à petit l'apaisement et le règlement de cette crise sanitaire», a-t-il ajouté.

Il est à rappeler que les mesures prises pour la protection de la population depuis le début de la crise sanitaire causée par le Coronavirus ont été prorogées pour une période supplémentaire, tandis que le confinement partiel a été étendu à 4 wilayas à partir de jeudi dernier, en application des décisions du Président de la République.

La fermeture des crèches, des établissements scolaires, universitaires et de formation a été également reconduite jusqu’au dimanche 19 avril 2020.