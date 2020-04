Crise sanitaire : Les enseignements d’une stratégie

Habituée à la gestion des situations de crise, l’Algérie arrive à faire face à l’épidémie de coronavirus avec détermination et courage. Depuis l’apparition de cette maladie, une lutte sans relâche a été engagée sur le terrain avec une première batterie de mesures pour empêcher sa propagation. Sans panique ni détresse, l’Algérie a pris au sérieux dès le début la gravité que représente cette maladie qui a déjà fait des dégâts dans beaucoup de pays y compris les plus développés.

Les autorités, à leur tête le chef de l’Etat, ont soigneusement préparé une stratégie tout en choisissant minutieusement les instruments de lutte contre l’épidémie. Les pouvoirs publics sont montés au front en mettant en œuvre sur le terrain une stratégie qui s’articule autour de plusieurs axes. L’action a commencé par la prise en charge médicale des cas recensés, la sensibilisation des citoyens et la prévention. D’importants moyens ont été mobilisés à tous les niveaux et à travers le territoire national. Au niveau central comme à l’échelle locale, des structures de veille et de suivi ont été installées dans le cadre de la gestion de cette crise.

Le chef de l’Etat suit de près et de façon permanente l’évolution de la situation en donnant des instructions et des orientations au gouvernement chargé de mettre en œuvre la stratégie de lutte et de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition des équipes engagées dans cette bataille, principalement le personnel médical qui est aux premières lignes.

Dans sa récente rencontre avec des représentants de médias, le chef de l’Etat a tenu à rassurer les citoyens en réaffirmant la détermination de l’Etat à rester à leurs côtés.

Le président Tebboune a expliqué en détail toutes les actions engagées pour endiguer cette épidémie rapidement et épargner la vie des Algériens. Il a exprimé la ferme volonté des autorités de tout faire pour gagner cette bataille.

Il a annoncé de nouvelles décisions, notamment au profit du personnel médical. Au-delà des primes accordées et des remerciements exprimés pour l’important travail réalisé, cette corporation, qui est en première ligne dans cette lutte, mérite tous les égards et les hommages de la nation.

Cette intervention médiatique est venue après la visite effectuée par le Premier ministre à Blida. La démarche répond essentiellement au souci de livrer une information juste, vraie et complète à la population.

Il s’agit aussi d’expliquer ce qui doit être fait par les citoyens pour faciliter l’action de tous les services intervenant dans cette bataille contre le coronavirus. Sensibilisées sur cette épidémie, les populations sont appelées à plus de discipline et au respect scrupuleux de toutes les règles et consignes édictées par les personnels de santé.

Le confinement demeure la principale règle sur laquelle repose toute la stratégie. Elle doit être observée par tous.

M. Oumalek