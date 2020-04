Prime exceptionnelle pour les personnels de la Santé : Effet rétroactif à partir du 15 février

Annoncée jeudi dans le dernier numéro du Journal officiel, la prime exceptionnelle de risque attribuée sur décision du Président de la République au personnel médical engagé dans la bataille contre le Covid-19 prend effet à partir du 15 février. Son application est donc rétroactive pour une durée de 3 mois renouvelable, est-il précisé dans le décret y afférent.

« Le bénéfice de cette prime peut être étendu à d'autres catégories de personnel par un texte particulier», est-il également indiqué, elle n’est soumise ni à l’impôt ni à la cotisation de la sécurité sociale. Versée mensuellement, son montant est de 10.000 DA pour le personnel administratif et de soutien, 20.000 DA pour les paramédicaux et 40.000 DA pour le personnel médical. Elle est instituée au profit de l’ensemble des personnels des structures et établissements publics relevant du ministère de la Santé, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le coronavirus, lit-on dans le même décret.

A rappeler que l’annonce de cette prime a été faite lors de la récente rencontre du Président de la République avec des représentants de médias. Elle intervient suite au message émouvant qu’avait adressé le chef de l’Etat, le 26 mars dernier, à l’ensemble du corps médical, et dans lequel il avait exprimé sa fierté et sa satisfaction des efforts louables déployés en vue d’endiguer la propagation du coronavirus.

«Vous êtes source de fierté pour nous tous car vous combattez avec des moyens, parfois insuffisants, vous continuez à mener une guerre acharnée, armés d'une volonté de fer illimitée face à cette pandémie mortelle et virulente», avait-il en effet souligné, qualifiant les professionnels de la santé de «meilleurs successeurs de leurs valeureux aïeux».

Lors de sa visite à l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait transmis, verbalement, un autre message d’encouragement du Président au personnel de la santé.

«Nous sommes à vos côtés. Continuez votre travail jusqu'à la fin de cette crise (…) Ne croyez pas que nous vous avons oubliés. Loin s'en faut. Vous avez un ministre issu de la corporation médicale et la communication sera directe entre vous et lui et entre le Premier ministre et le Président de la République», a fait savoir Abdelmadjid Tebboune.

Karim Aoudia