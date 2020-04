Mustapha Oumouna, professeur en Immunologie : «Il faut plus de rigueur et un respect strict des mesures de confinement»

Dans une déclaration à l’APS, ce professeur, diplômé de grandes universités nord-américaines, également coordinateur général de l’African Vaccinology Network (AfVANET), organisme africain d’étude et de recherches sur les maladies infectieuses, a affirmé que le gouvernement a pris toutes les mesures qu’il fallait prendre et n’a pas attendu que la situation échappe à son contrôle pour réagir.

Pour ce virologue, le confinement partiel, «va donner ses fruits, à conditions que la mesure soit respectée par les citoyens». Sur l’éventuel recours au confinement total, le Pr Oumouna pense que «le problème n’est pas d’ordre décisionnel, mais dans la difficulté de l’appliquer de façon rigoureuse pour diverses raisons», considérant qu’il y a d’autres moyens de, «en veillant, par exemple, à respecter la mesure de confinement, inviter les gens à rester chez eux, d’éviter, surtout, les regroupements de plus de deux personnes, quitte à recourir à verbaliser les contrevenants».

«Il est anormal qu’au moment où une grande majorité de citoyens se confinent, depuis plusieurs jours, chez eux, d’autres trouvent le moyen de déambuler dans les rues et se comporter comme s’il n’y avait pas cette menace permanence», a-t-il regretté, assurant que «persister à enfreindre cette règle c’est remettre le «compte-à-rebours à zéro» et obliger, ceux qui étaient confinés, pendant une quinzaine de jours, à prolonger leur confinement de quinze jours supplémentaires».

«Si de grandes nations ont été contraintes de prendre des mesures draconiennes pour stopper la propagation de ce virus, nous devons, nous aussi, passer à un autre cap, celui de la tolérance zéro face à des comportements qui font qu’aggravait la situation», a-t-il préconisé.

Excluant, pour l’instant, un risque de débordement des services sanitaires, le professeur estime que «ce qui est comptabilisé actuellement est une courbe qui augmente, certes, mais avec un certain fléchissement», plaidant pour «un renforcement dans l’immédiat des dispositions de prévention et de lutte contre le Covid-19». Dans le but de «cerner» ce virus et réduire sa propagation, il préconise l’application rigoureuse et stricte de la mesure de confinement volontaire ou partiel, de verbaliser toute personne qui enfreindrait cette mesure, et d’essayer de délimiter les foyers de contamination. «Si une ville, un quartier ou un bloc d’immeuble sont affectés par le Covid-19, il ne faut pas hésiter, selon ce virologue, à confiner l’endroit en question et procéder, aussitôt, au dépistage des résidents, de sorte à limiter les risques de propagation, prendre en charge, sur place, les personnes affectées, mieux maitriser les mesures de confinement sanitaire et atténuer la pression sur les établissements de santé, a-t-il conclu.