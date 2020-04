Algériens bloqués en Turquie : Début du rapatriement

Ces ressortissants devaient être accueillis par le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre des Travaux publics et Transports, Farouk Chiali. L’ opération de rapatriement se déroulera selon un planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord d’avions d’Air Algérie et de Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront placés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine. Des structures d'accueil dont des hôtels, des complexes touristiques se trouvant dans la wilaya d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale de 1.930 places, ont été réquisitionnés pour assurer la meilleure prise en charge de ces personnes. La décision de rapatriement a été prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, mardi dernier, de coopérer pour le rapatriement, à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.

«Dans deux ou trois jours, nous entameront le rapatriement de ces ressortissants, graduellement suivant la libération des structures réservées à la mise en quarantaine», avait, le même jour, rassuré le Président de la République lors d'une entrevue avec des représentants d'organes de presse nationaux, diffusée sur la Télévision publique. «Cette procédure concernera, au début, les familles en attendant la vérification de l’identité d’autres personnes», avait-t-il précisé, tout en rappelant que l’Algérie avait déjà organisé, les 20 et 21 mars, en dépit de la fermeture de l’espace aérien, des opérations de rapatriement de 1.800 citoyens à partir de la Turquie. Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000 Algériens à partir de différents pays du monde. Cependant, ce rapatriement a été suivi de la revendication par d’autres Algériens de leur «droit» au rapatriement de Turquie, et dont le nombre est passé graduellement à 1.850, a fait savoir le président de la République. Précisant que certains avaient des billets invalides et d’autres ne justifiant ni de billet ni même de passeport, M. Tebboune a assuré que «l’Etat n’abandonnera aucun Algérien, néanmoins nous agirons d’une manière organisée pour ne permettre aucune infiltration», avait-il souligné

Plusieurs hôtels affectés à l’accueil

«Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger décidée par les Hautes autorités du pays, il sera procédé les 3 et 4 avril 2020 (vendredi et samedi) au rapatriement de 1.788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture des frontières aériennes pour juguler la propagation de cette pandémie», a indiqué jeudi dans un communiqué le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. A cet effet, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a mobilisé plusieurs hôtels privés et publics au niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdès pour la mise en quarantaine de ces ressortissants. Les voyageurs seront répartis comme suit:

- 740 citoyens au niveau de l'hôtel Mazafran à Zéralda

- 790 citoyens au niveau des hôtels El Marsa et El Riadh, du Complexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du Complexe touristique de ADIM.

- 258 citoyens au Centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à l'hôtel de l'Aéroport à Dar El Beida.