Fin de confinement à Debdeb (Illizi) : Aucun cas positif

Treize personnes en confinement à Debdeb, dans la wilaya d’Illizi, ont quitté mercredi leur lieu de confinement. «Aucun cas de contamination par le COVID 19 n'est enregistré», a indiqué jeudi, le wali délégué de Debdeb, Abdelouahab Zeini, dans une déclaration à El Moudjahid.

Neuf hommes, trois femmes et un enfant rapatriés de la Lybie, via le poste frontalier terrestre de Debdeb «ont été soumis au confinement sanitaire à la résidence de la circonscription pendant 14 jours. Le confinement s’est déroulé dans de bonnes conditions et a pris fin le 1er avril», a précisé le wali délégué. Il fait savoir que le confinement a été levé suite à un rapport médical sur la base des analyses des prélèvements qui n’ont relevé aucun cas positif. «Tous les individus ont reçu des certificats médicaux afin de leur permettre de rentrer chez eux.» Certains sont issus des wilayas du Nord et d’Ouargla. Toutes les dispositions ont été prises pour les transporter en toute sécurité. Le responsable a assuré que des mesures d'anticipation ont été prises dès l’apparition de l’épidémie dans le monde. «Debdeb est une région frontalière. Nous avons procédé, avant la décision de la suspension des moyens de transport en commun, à la désinfection des bus, au départ et au retour ainsi que le contrôle préventif des voyageurs», a indiqué M. Zeini.

Il précise que la région assurait un transport terrestre vers 8 wilayas. Les mêmes mesures ont été prises au niveau du poste frontalier de Debdeb avant qu’elles ne soient renforcées suite à l’enregistrement de cas confirmés dans les wilayas d’El Oued et Ouargla, régions limitrophes. «Nous avons mis à la disposition des communes, édifices publics et casernes de la police des frontières, un stock de produits de désinfectants. Des opérations de stérilisation ont été également menées dans les quartiers», a-t-il déclaré, soulignant que tous les moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés. En outre, une cellule de veille composée des représentants des différents services a été mise en place conformément aux instructions du Premier ministre pour le suivi de la situation sanitaire dans la région. A une question sur les capacités des structures sanitaires, le wali délégué a mentionné les capacités de l’Etablissement public de santé de proximité ainsi qu’une salle de soins. «Le commandement de l’ANP a mis à la disposition de la wilaya déléguée, un centre médico-chirurgical doté d'équipements modernes pour la prise en charge de la population, en cas de crise sanitaire», a signalé le responsable tout en rassurant que la situation est maîtrisée pour l’instant. «Nous n’avons enregistré aucune pénurie de farine, de semoule et produits de large consommation grâce à la mobilisation des brigades de contrôle de la division du commerce et les actions de sensibilisation menées au profit de la population», dit-il.

Par ailleurs, en application des directives du Premier ministre, il a été procédé en fin de semaine, à l’installation des comités de quartiers et villages qui vont recenser les familles démunies, bénéficiaires des aides de l’Etat. «Une réunion d’évaluation a eu lieu mercredi dernier pour la mise en œuvre des orientations des autorités centrales et locales», a conclu le wali délégué.

Neila Benrahal