Bejaia : Dons de respirateurs de réanimation

Des opérateurs économiques de Bejaia ont offert six appareils de respiration artificielle dont deux mobiles à la cellule de crise. Le wali, qui a reçu ce matériel, a remercié tous les donateurs qui ont participé à cette initiative.

Le professeur Nouasria, chef de service des maladies infectieuses au CHU, et Boudjenah Farid, président du conseil scientifique au CHU, ont accueilli favorablement cette opération de don de ce matériel réparti à travers les établissements hospitaliers. A la demande du wali, le ministère de la Santé a octroyé un quota de matériel de prévention aux établissements de santé. Il s’agit de trois respirateurs d'anesthésie et de réanimation supplémentaires ainsi qu'un lot de matériel médical.

42 cas confirmés



Par ailleurs, un bilan de la direction de la Santé a indiqué que, du 17 mars au 2 avril, Bejaia a enregistré 42 cas confirmés dont deux décès et une guérison.

Les 13 communes touchées sont Bejaia avec 10 cas, Aokas (9 cas), Barbacha (4 cas), Amizour (4 cas), Tichy (3 cas), Kherrata (3 cas), Tizi-N'Berber (2 cas) et Oued-Ghir (2 cas). Taskriout, Souk-El-Tenine, Akbou, Sidi-Ayad et Souk-Oufella enregistrent un cas chacune.

M. Laouer