Sidi Bel-Abbès : Transfert des personnes infectées vers l’EPH Dahmani-Slimane

Le transfert de patients atteints du coronavirus à Sidi Bel-Abbès du CHU Abdelkader-Hassani vers l'établissement hospitalier public (EPH) Dahmani-Slimane du chef-lieu de wilaya a débuté jeudi, a-t-on appris auprès de la direction de la Santé et de la Population.

La même source a indiqué que le personnel médical et paramédical du CHU a été aussi transféré pour travailler en coordination avec son homologue de l'EPH Dahmani-Slimane.

L’activité de l'unité d'isolement sanitaire du CHU Abdelkader-Hassani a été maintenue pour prendre en charge les examens médicaux et l'hospitalisation des cas suspects à titre temporaire. La DSP a souligné que ces mesures ont été prises pour maîtriser l’opération de prévention en réservant un établissement spécialisé pour prendre en charge les cas confirmés d'infection au coronavirus, d'une capacité de 120 lits, en le dotant de tous les équipements et appareils nécessaires.