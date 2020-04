Odej-Oran : Neuf médecins et psychologues à l’écoute des citoyens

L’Office des établissements de la jeunesse (Odej) de la wilaya d’Oran a mis à la disposition des citoyens une liste de neuf médecins accompagnés de leurs numéros de téléphone portable pour répondre à toutes leurs préoccupations liées à leur état de santé, a-t-on appris, jeudi, auprès de cet organisme.

Cette liste comporte quatre docteurs en médecine générale ainsi que cinq psychologues qui reçoivent depuis mercredi des appels de citoyens souhaitant se renseigner sur certains cas, notamment en cette conjoncture difficile que traversent le pays et le monde entier, marquée par la propagation du coronavirus, a-t-on précisé. Cette initiative de l’Odej, un organisme relevant de la direction locale de la jeunesse et des sports, s’inscrit dans le cadre des efforts visant la lutte contre la propagation de cette pandémie, vu que les patients se déplaçaient auparavant au siège de l’Odej pour bénéficier de consultations, a-t-on souligné.

Dans le même contexte, l’Odej d’Oran poursuit sa campagne de sensibilisation en direction des habitants de la ville pour les exhorter à suivre les recommandations des pouvoirs publics et des spécialistes pour endiguer le coronavirus, et ce, en se confinant notamment.