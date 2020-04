Bouira : Le secteur de la santé reçoit une aide en équipements médicaux

Le secteur de la santé à Bouira a reçu jeudi une importante aide matérielle sous forme d’équipements médicaux et de prévention destinée au renforcement du dispositif de lutte contre le Covid-19, a-t-on appris auprès des autorités locales de la wilaya.

Cette aide est un don fait par un bienfaiteur de la wilaya pour participer aux efforts de lutte et de prévention contre le nouveau Coronavirus. Ce don a été remis aux autorités locales jeudi matin en présence du secrétaire général de la wilaya, Mustapha Dahou, et des responsables des secteurs de la santé et de la solidarité.

M. Dahou a saisi cette occasion pour saluer l’auteur de cette louable initiative, qui, a-t-il dit, «renforcera le dispositif mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19», tout en appelant à plus de solidarité afin de contenir cette maladie.

Selon les détails fournis par la cellule de la communication de la wilaya, le don est composé essentiellement de 20 appareils concentrateurs d’oxygène, quatre appareils respiratoires de réanimation (poumons artificiels) ainsi que deux écrans de contrôle et de deux pousse-seringues.

L’aide de cet investisseur consiste également en une vingtaine de tensiomètres, 500 combinaisons de protection et une cinquantaine de thermomètres (numérique et digital) ainsi qu’une centaine de lunettes de protection et un lot de lingettes et de papier hygiénique, selon la même source.

Des blouses, une grande quantité de gel hydro-alcoolique et de virucide ainsi que 70.000 litres de produits de désinfection et de stérilisation ont également été octroyés aux autorités locales afin qu’elles puissent les distribuer aux différentes communes de la wilaya ainsi qu’aux services de la protection civile, a encore précisé la cellule de la communication de la wilaya.

Les actions de solidarité se poursuivent à Bouira pour faire face à la propagation du Coronavirus. Plusieurs ateliers de couture et de confection travaillent d’arrache-pied pour répondre à la demande en matière de bavettes pour les distribuer aux staffs médicaux des différents hôpitaux.

Des opérations de désinfection et de stérilisation sont toujours en cours à travers quelques villes de la wilaya. Le Covid-19 a fait sept cas confirmés et plusieurs autres suspectés.