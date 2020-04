Hôpital Issaâd-Khaled de Mascara : La capacité d’accueil du service de confinement sanitaire élargie à 200 lits

Le service de confinement sanitaire à l’hôpital Issaâd-Khaled de la ville de Mascara a élargi sa capacité d'accueil à 200 lits pour les exploiter en cas de nécessité, a-t-on appris jeudi du directeur de la santé et de la population. Mohamed Amri a fait savoir qu'il a été décidé d'utiliser certains services vacants au niveau de l'hôpital comme extension du service de confinement sanitaire établi au sein du service des maladies infectieuses, désigné pour accueillir les personnes infectées par le coronavirus (Covid 19), qui compte actuellement 19 lits. Il a indiqué que les personnes suspectées de porter le virus ont été transférées de l’isolement sanitaire à l'hôpital Meslem-Tayeb de Mascara vers la polyclinique Mohamed-Benali, vide depuis le transfert de ses services vers l’établissement hospitalier spécialisé maternel et infantile, et qui dispose de 15 lits. Par ailleurs, le même responsable a souligné que les résultats des analyses en laboratoire de 10 cadres de la wilaya qui étaient en contact avec le wali de Mascara, récemment infecté par le virus Corona, sont confirmés négatifs et sont en bonne santé.

PUBLIE LE : 04-04-2020 | 0:00