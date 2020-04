Hommage du CNASPS à M’hamed Kheddad : «Un combattant courageux et un brillant Diplomate»

Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), a indiqué dans un communiqué «avoir reçu avec une grande tristesse la nouvelle du décès de feu, M’hamed Kheddad, coordinateur auprès de la MINURSO, après une grave maladie».

«Le président de la Commission et tous ses membres s’adressent à la famille du martyr et au président de la République arabe sahraouie démocratique, Secrétaire général du Front Polisario ainsi qu’à tous les responsables sahraouis et à tous les Sahraouis, pour exprimer leurs sincères condoléances», a ajouté le CNASPS, dans le texte. Le Comité a relevé que «la lutte de M’hamed Kheddad et sa contribution remarquable dans le combat pour l'indépendance de son pays, font de lui un combattant courageux, et un brillant diplomate». «Le défunt se distinguait par sa modestie , sa disponibilité constante et son calme», a ajouté le CNASPS. De son côté, l'association allemande, «Liberté pour le Sahara occidental», a déclaré qu'«avec la mort de M’hamed Kheddad, le Sahara occidental a perdu l'une des voix qui reflétait la lutte pacifique du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance nationale».

«M’hamed Kheddad s'est battu sans relâche au cours des années, désireux de faire tout son possible pour renforcer la lutte de son peuple et, en ces temps difficiles et tristes, le mieux que nous puissions offrir en l'honneur de son esprit, c'est de continuer la lutte pour atteindre l'objectif des Sahraouis», a indiqué l'association dans sa lettre adressée à la présidence sahraouie. Pour sa part, l'Association des amis de la République sahraouie de France (AARASD) a salué «le professionnalisme du défunt et le rôle de premier plan qu'il a joué depuis le début de la révolution sahraouie, et sa capacité à administrer et gérer tous les dossiers et affaires qui se trouvaient dans les tâches nationales qui lui sont assignées, à la fois en interne et en externe». La lettre de condoléances décrit «la disparition d'une personne comme Kheddad, comme une grande perte, étant une personne qui a consacré tout son temps et ses efforts au service de son peuple et de son pays». «Nous sommes absolument sûrs que la diplomatie sahraouie maintiendra cet élan et avancera sur la voie du processus de paix dirigé par les Nations-unies pour une solution au Sahara occidental», a ajouté l'association.

«Nous accompagnerons le peuple sahraoui à la victoire»

La Coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental, CEAS-Sahara, qui «pleure la disparition du diplomate sahraoui», l'a qualifié «d'un combattant infatigable, d'un modèle de dévouement et d'engagement pour l'ensemble du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui et son représentant légitime, le Front Polisario». «Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un camarade, d'un frère, d'un combattant infatigable, modèle de dévouement et d'engagement pour l'ensemble du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui et son représentant légitime le Front Polisario», a ajouté la Coordination dans son texte. «M’hamed Kheddad, héros de notre temps (...) Et aujourd'hui, nous vous disons, avec une boule dans la gorge et la douleur au cœur que nous suivrons votre exemple, que nous n'abandonnerons jamais et que nous accompagnerons le peuple sahraoui à la victoire», a soutenu le CEAS-Sahara. «En tant que mouvement de solidarité, nous exprimons notre profonde affection à toute sa famille, à tous ses collègues du Front Polisario et à tout le peuple sahraoui.

Pour votre mémoire, pour votre exemple, nous continuerons à résister et à nous battre, et rien ni personne ne pourra empêcher un jour l'indépendance du Sahara occidental», a conclu la Coordination. Le diplomate sahraoui, M'hamed Kheddad, est décédé mercredi dernier, suite à une longue maladie. Il avait occupé des postes et fonctions importantes au sein du Front Polisario et du gouvernement sahraoui. Eminent militant du Front Polisario, en 1978, il faisait partie de la délégation sahraouie lors des premières négociations directes avec le Maroc, tenues à Bamako, au Mali. Il a également été ambassadeur de la République sahraouie démocratique (RASD) en Algérie à deux reprises et a été responsable du département européen au sein du Comité extérieur du Front Polisario. Le gouvernement sahraoui qui a annoncé la triste nouvelle, déclarant que «le peuple sahraoui, sans aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus loyaux et les plus honorables», a décrété un deuil national d’une semaine. Le défunt Kheddad était «l'un des combattants et dirigeants du Front Polisario, qui a accompagné la lutte sahraouie» depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui.