Bejaia : Large chaîne de solidarité des entreprises

Une large chaîne de solidarité, provenant des opérateurs économiques de la wilaya de Bejaia s’est mise en place depuis quelques jours apportant leur aide en vue d’endiguer la propagation du Covid-19, offrant ainsi à la collectivité matériels, équipements et moyens supplémentaires requis.

Ainsi, outre le complexe costume de Bejaia, qui s’est manifesté pour produire des masques de protection avec l’ambition de livrer dans un premier temps 120.000 bavettes aux normes internationales et éventuellement aller jusqu’à 1 million d’unité ultérieurement, d’autres entreprises lui ont emboîté le pas, en mettant à la disposition de la collectivité tous leurs moyens, équipements et personnels. C’est le cas notamment de «Général emballage» d’Akbou, qui affirme dans un communiqué avoir mobilisé toutes ses unités à l’échelle nationale, notamment Akbou, Sétif, Oran et son centre de tri d’Alger.

Le cas vaut aussi pour l’entreprise du port de Bejaia, qui a affirmé avoir déjà offert au CHU Khellil-Amrane un lot de matériels médical, notamment des moniteurs de surveillance (06), des pousses seringues électriques, des oxymètres de pouls (20) et des lits médicalisés (06). Pour sa part, un groupe d’entrepreneurs privés à acheté et livré au même établissement six respirateurs dont deux mobiles, indique-t-on à la wilaya.

Par ailleurs, la salle des fêtes «Vie la Joie» a transformé ses locaux en hôtels pour y accueillir tous les SDF de la wilaya, ainsi hébergés, nourris et pris en charge autant médicalement que sur le plan distractif.