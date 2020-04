Blida : Dons de solidarité de différentes wilayas

Les dons de solidarité de différentes wilayas du pays, continuent d’affluer vers la wilaya de Blida, qui est soumise à un confinement total, en raison de l’enregistrement du plus grand nombre de cas d’infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

En effet, les aides et les dons de solidarité, représentés par différents produits alimentaires et agricoles, n’ont pas arrêté d’affluer vers la wilaya, depuis le début de son confinement total.

Ces aides alimentaires sont essentiellement destinées aux familles nécessiteuses, qui ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens, en cette période de confinement, outre des produits pharmaceutiques et divers équipements médicaux distribués aux hôpitaux, de la part de bienfaiteurs et hommes d’affaires, mais, aussi, d’entreprises publiques et privées locales et en dehors de la wilaya.

Ainsi, un don de six camions chargés de 100.000 bouteilles d’eau minérale est arrivé, jeudi dernier à Blida, de la part la société «Aouis» de Bordj Bou-Arréridj. Le don est destiné à être distribué aux différentes communes, qui se chargeront de les acheminer aux familles concernées par ces aides de solidarité.

D’autres quantités considérables d’eau minérale, de sucre et d’huile de table, ont été réceptionnées, jeudi, par les services de la wilaya de Blida, de la part du Groupe CEVITAL, en plus d’une importante quantité de pomme de terre offerte par un bienfaiteur.

Mardi, la wilaya a réceptionné 1.200 q de pomme de terre, 40 q de poulet, et 4.300 plateaux d’œufs, outre d’autres produits alimentaires divers, reçus en guise de dons, mercredi dernier, de la wilaya d’El Oued.

A noter que les services de la wilaya ont procédé à l’«installation d’une cellule de crise pour l’accueil de ces aides et dons», a déclaré, à l’APS, le chef du cabinet du wali, Tahar Aït Ahmed.