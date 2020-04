Tizi-Ouzou : Des cellules de crise à Larbaa Nath Irathen

La cellule de veille et d'alerte sur la pandémie de la commune de Larbaa Nath Irathen a décidé la mise en sur place de cellules de crise au niveau de tous les villages et quartiers à l’effet de coordonner les actions de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19. Cette décision a été prise lors d’une réunion tenue mercredi dernier à la bibliothèque communale sous la présidence du P/APC en présence du corps médical de l'EPH, les présidents ou représentants des comités de villages et quartiers, le président et des membres du comité du Croissant-Rouge algérien et les élus. Deux médecins de l’EPH ont surtout insisté sur l'importance du confinement. Le P/APC a indiqué que les cellules seront composées de membres des comités ainsi que de volontaires et présidées par un élu dans le but d'assurer une communication continue et faire parvenir l'information, a expliqué le P/APC.

Les cellules seront investies de plusieurs tâches, notamment le recensement des familles nécessiteuses, le lancement de campagnes de prévention en veillant au respect des recommandations et la participation aux opérations de désinfection.

Il faut rappeler enfin que la plupart des villages sont en confinement depuis l’apparition des premiers cas positifs.



Consultation à distance



Deux médecins généralistes et un spécialiste en maladies infectieuses, docteur Ali Touat de l’EHS Chahid Mahmoudi ont entamé des consultations à distance.

Selon le Dr Touat, cette initiative vise à apporter un soutien à tous les professionnels de la santé en limitant le flux vers les hôpitaux.

Elle vise aussi à réduire au maximum les sorties des citoyens en confinement.

Les citoyens sont appelés à joindre les membres de l'équipe par téléphone, Viber et Whatsapp de 8h à 22h.

