Le ministre du Travail : L’état est aux côtés du peuple

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a réaffirmé, mercredi dernier, la solidarité «absolue» de l'Etat avec le peuple algérien, en ces circonstances sanitaires exceptionnelles que traverse le pays, indique un communiqué du ministère.

Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de la Caravane de solidarité avec les citoyens de la wilaya de Blida, sous le slogan «Nous sommes avec vous - Nous sommes tous l'Algérie», a réaffirmé la solidarité «absolue» de l'Etat avec le peuple algérien, «en cette situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays jusqu'à ce que nous surmontions, avec l'aide de Dieu, cette phase en toute sécurité, comme l'avait affirmé, mardi, le président de la République lors de sa rencontre avec des médias nationaux».

A cette occasion, M. Chawki a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec la population de la wilaya de Blida, en ce sens qu'elle «reflète l'esprit de cohésion et d'entraide entre Algériens, notamment en de pareilles circonstances».

L'objectif de la Caravane qui prévoit des aides en faveur des Blidéens consistant en des masques, gants, combinaisons, lunettes et autres fournitures et équipements médicaux, est d'apporter aide et soutien aux habitants de cette région, ainsi qu'au personnel médical qui travaille, sans relâche, pour faire face à la pandémie et sauver la vie des citoyens.