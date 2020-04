L’entreprise chinoise CRCC : Don de 100 respirateurs artificiels

Le groupe chinois de construction ferroviaire China Railway construction Corporation (CRCC) a fait don de 100 respirateurs artificiels à l’Algérie pour l’aider à lutter contre la pandémie. L’acheminement de ce don se fera par les autorités algériennes et cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques entre les deux pays et de l’action humanitaire et solidaire des entreprises chinoises. Le même document rappelle qu’en termes de prévention et contrôle du nouveau coronavirus, les deux pays «partagent le même sort» en se soutenant mutuellement et rappelle que le 2 février dernier, au pic de la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Chine, Alger «a tendu la main» à Pékin. En effet, il est indiqué que dans la lettre à son homologue chinois M. Xi Jinping, le Président Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa solidarité avec la Chine, au nom du peuple et du gouvernement algériens, en déclarant que l’Algérie sera toujours avec la Chine, même dans les moments difficiles. Suite à la propagation de l’épidémie sur la planète, la situation de prévention et contrôle de la pandémie en Algérie est devenue de plus en plus sensible. «Face à cette urgence, nous avons pris l’initiative de rentrer en contact avec le ministère de la Santé pour confirmer notre intention d’une dotation. Notre groupe s’est immédiatement mobilisé pour l’achat des machines», détaille le communiqué. Pour rappel, ces dernières années, la CRCC a réalisé de nombreux projets dans le domaines de travaux publics, autoroute Est-Ouest, pénétrantes autoroutières de Bejaia et de Tlemcen et des projets de bâtiments et de cités universitaires. En tant qu’entreprise importante dans la construction de «une Ceinture, une Route», la CRCC, tout en participant au développement économique des pays riverains, a également pris l’initiative d’assumer des responsabilités sociales compatibles avec sa capacité afin de construire le «pont d’amitié» entre les deux peuples, conclut la même source.

Sami K.