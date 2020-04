Grande opération de solidarité : La DGF s’implique

Les actions de solidarité se multiplient, émanant d’entreprises économiques, d’institutions et organismes étatiques ou de simples particuliers.

La Direction générale des forêts n’est pas en reste et participe, via ses conservations de wilayas, à une grande opération nationale de solidarité, lancée conjointement par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. «C'est une opération qui se déroulera une fois par semaine durant un mois et concernera les familles habitants les zones d'ombre par des dons alimentaires et agricoles, indique un communiqué de la DGF qui explique que les forestiers ont de tous temps fait preuve de présence, de courage et de dévouement lors de catastrophes. «Dans ces circonstances particulières que traverse notre pays, notre personnel s’est impliqué dans les programmes de prévention et de lutte contre le coronavirus. Des efforts louables ont été consentis par l’administration forestière afin d’atténuer l’impact de la pandémie qui ne cesse de prendre de l’ampleur, à travers les conservations des forêts de wilaya, les parcs nationaux et les autres structures sous tutelle», ajoute la même source.

La Direction générale des forêts a mis en place à cette occasion d’importants moyens matériels : véhicules de première intervention contre les feux de forêt, camions-citernes et tracteurs, pompes dorsales, moyens de transmission ou encore produits désinfectants et pulvérisateurs de lutte antiacridienne. Parmi les principales interventions, il y a eu, poursuit le communiqué, la désinfection, par les équipes de forestiers des sièges administratifs relevant de la DGF, des antennes communales, des agences commerciales de certains opérateurs de téléphonie, des bureaux de poste et agences de la Sonelgaz. Les localités rurales, les quartiers urbains et surtout les zones à haute fréquentation des parcs nationaux n’ont pas été oubliés, de même que les espaces verts, les forêts récréatives, les supermarchés, les espaces de vente de fruits et légumes, les places publiques et les grandes cités populaires. «Nous avons désinfecté également les centres et hospices pour personnes âgées, les mosquées, les établissements scolaires et les écoles coraniques, les résidences universitaires sans omettre les centres pénitentiaires.

Notre source révèle par ailleurs que des walis ont désigné, par arrêté, des conservateurs de forêts des wilayas comme responsables des modules «Coronavirus» et les ont rajoutés comme membres à part entière des commissions de sécurité des wilayas. «Des efforts méritoires ont été consentis par les conservations des forêts puisque les interventions ont débuté le 24 février de façon continue et répétitive jusqu'à des heures très tardives de la soirée», se félicite la DGF.

Sami Kaïdi