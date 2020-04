Laiterie Aurès - Batna : Distribution quotidienne de plus de 150.000 litres de lait

Plus de 150.000 litres de lait sont distribuées quotidiennement à Batna par la laiterie Aurès pour éviter toute éventuelle pénurie en cette denrée de large consommation, a affirmé jeudi dernier à l’APS le directeur général de cet établissement de statut public, Ahmed El Amraoui. «La laiterie Aurès distribue 120.000 litres/jour de lait pasteurisé (subventionné) et le reste du lait de vache», a souligné le même responsable, précisant que la quantité du lait subventionné distribué actuellement dans la wilaya dépasse le quota quotidien habituel estimé à 98.000 litres/jour.

L’approvisionnement du marché local en cet aliment essentiel s’effectue de manière ordinaire et régulière, selon le même responsable qui a fait état de la mobilisation des moyens nécessaires pour la distribution du lait. Cette laiterie alimentant 6 wilayas de l’Est et du Sud avec une totale couverture des besoins de la wilaya de Batna mise sur une disponibilité permanente en lait subventionné dans la conjoncture actuelle, a-t-on assuré indiquant que la quantité du lait de vache dépendra des commandes des commerçants. La wilaya de Batna est forte avec une production mensuelle estimée à 7 millions de litres de lait par mois et dispose de 17.000 vaches laitière, selon le directeur local des services agricoles, Samir Hamza.

Le même responsable a affirmé que les quantités du lait produites par la laiterie Aurès en plus de 3 autres laiteries de statut privé sont «suffisantes et couvrent en ce moment les besoins du marché local».