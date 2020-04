Tipasa : Arrêt de la production à la «Biscuiterie de Cherchell» pour 15 jours

La direction de la «Biscuiterie de Cherchell» (Tipasa) a décidé un arrêt de la production au sein de l’usine, pour une durée de 15 jours, en guise de mesure préventive visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), selon l’annonce faite, jeudi dernier, par le président-directeur général (PDG) de l’usine. «Cette décision est entrée en vigueur à partir du jeudi 2 avril, pour une durée de 15 jours, avec possibilité de propagation de ce délai», a indiqué à l’APS, Hassan Boumaàraf. L’arrêt de l’activité dans cette usine employant plus de 800 travailleurs est dicté par les mesures initiées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, a-t-il précisé. Cette décision, qui concerne près de 600 employés, a été prise, a-t-il ajouté, «en accord avec la section syndicale UGTA de l’usine, et en présence de l’inspection du travail de la wilaya». «Les deux parties ont convenu d’un versement de 50% des salaires de base des travailleurs, tout au long de la période d’arrêt des unités de production», est-il signalé.

En dépit des mesures préventives prises précédemment au sein de l’usine, toujours selon M. Boumaàraf, la direction de la «Biscuiterie de Cherchell» a été contrainte d’adopter «cette mesure extrême», en raison, a-t-il dit «de la nature de l’activité au niveau des lignes de production, qui imposent aux travailleurs d’être alignés cote à cote et de ne pas respecter la distance de sécurité (un mètre) prescrite par l’OMS», a-t-il expliqué. «En dépit des pertes financières pouvant affecter l’usine, cette décision a été prise en concertation avec la section syndicale, car il y va de la santé publique, qui est une ligne rouge à mettre au-dessus de toute considération», a souligné le même responsable. A cela s’ajoute, a-t-il dit «la réduction du trafic économique au niveau des ports, induisant une rareté des matières premières, notamment les produits d’emballage». La direction de la «Biscuiterie de Cherchell» préconise le maintien en service de tous les travailleurs chargés de la sécurité, de la prévention, de l’hygiène, et de la maintenance, au nombre de 200.