Ain Témouchent : Fermeture des ports de pêche de Beni Saf et de Bouzadjar

Les autorités de la wilaya d'Ain Témouchent ont décidé de la fermeture des ports de pêche de Beni Saf et de Bouzedjar et de la suspension des activités de pêche et de plaisance, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris jeudi dernier du directeur de la pêche et des ressources halieutiques. Cette décision promulguée par le wali d'Ain Temouchent, Labiba Ouinez exclut les activités de réparation et de surveillance de navires dont la pratique est soumise à une autorisation délivrée par l'antenne locale de la Société de gestion des ports de pêche à Ain Temouchent, a indiqué Medjdoub Benali.