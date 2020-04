Sonelgaz d’Oran : Plusieurs mesures pour assurer les prestations

La société de distribution d'électricité et du gaz (SDO) relevant de Sonelgaz a pris, à Oran, plusieurs mesures pour assurer ses prestations régulièrement et la sécurité de son personnel, dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris jeudi dernier auprès de son directeur. M. Ahmed Tebbache a indiqué, dans ce sens, qu'un comité de crise a été mis en place et œuvre, en coordination avec les autorités locales, pour intervenir et réparer immédiatement toute panne d'électricité et du gaz en H/24. Un numéro vert «33-03» est mis à la disposition des citoyens pour signaler toute panne ou problème technique, selon le même responsable, qui a indiqué que depuis la prise de ces mesures le 24 mars dernier, aucune interruption du courant électrique n'a été enregistrée.