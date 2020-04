GVAPRO : Approvisionnement des marchés en quantités considérables d’oignon

Le Groupe de Valorisation des Produits Agricoles (GVAPRO) a lancé, jeudi dernier, une opération d’approvisionnement du marché national en oignons en vue de réguler les prix et lutter contre la spéculation, a appris l’APS auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Cette mesure est intervenue en exécution des instructions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, portant approvisionnement du marché national en grandes quantités d'oignon afin de réguler les prix et lutter contre la spéculation.

Réparti sur plusieurs points de vente à Alger (Bouchaoui, Hussein Dey, Bab El Oued, Bainem), le Groupe vend ses produits directement aux consommateurs à un prix de 200 DA/3 kg (65 DA/kg).

Outre la poursuite des opérations d’approvisionnement du marché en différents produits agricoles (pomme de terre, ail, oignon, etc.) il sera procédé à l'ouverture de nouveaux points de vente au niveau de toutes les régions du pays. Dans ce cadre, les responsables de cette opération ont rassuré de la disponibilité des différents produits agricoles, soulignant que le pays ne souffrait pas de pénurie, ni de déficit dans l'approvisionnement, et ce, grâce aux efforts des producteurs et des différents intervenants des filières agricoles. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, avait donné des instructions à tous les Groupes, Offices, Chambres d’agriculture et Conseils interprofessionnels de continuer l’approvisionnement du marché et les points de vente en différents produits agricoles. Cette opération qui concerne toutes les régions du pays est menée en coordination avec les services agricoles et les autorités des wilayas avec la participation de différents acteurs de la société civile et sous la supervision des walis. L’objectif du GVAPRO à travers cette opération est de vendre les produits agricoles directement au consommateur tout en tenant compte des règles et recommandations sanitaires en vigueur.

Afin d'assurer la généralisation d'approvisionnement et de distribution, des instructions ont été données pour signaler tout obstacle pouvant entraver le transport ou de distribution des produits agricoles.