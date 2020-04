Protection civile à El Tarf : Formation dédiée aux moyens de prévention et de lutte

Huit cents agents relevant des services de la protection civile (DCP) de la wilaya d'El Tarf bénéficient, depuis une semaine, d'un stage de formation dédié aux moyens utilisés dans le cadre de la protection et la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t- on appris jeudi du chargé de la communication à la DCP.

S'inscrivant dans le cadre du dispositif mis en place pour endiguer la propagation du Covid-19, ce stage aborde différents thèmes liés, entre autres, à l'exploitation efficiente des moyens vestimentaires pour une protection optimale de ce virus ainsi que d' autres moyens matériels utilisés dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention, a précisé le lieutenant Seifeddine Madaci. Il a dans ce sens déclaré que les effectifs de la protection civile exerçant au niveau des neuf unités relevant des communes d'El Kala, Besbes, Berihane, Ben M'hidi, Bouhadjar, Boutheldja, Dréan et de l'unité principale d'El Tarf prennent part à ce stage. Ce stage de formation est assuré par des enseignants relevant de la direction de la protection civile de la wilaya d'El Tarf, où ses différentes brigades continuent à se déployer pour apporter leur contribution aux campagnes de sensibilisation et de désinfection, en cours depuis la fin du mois de février dernier, à travers les 7 daïras de la wilaya, dans le but d'endiguer cette pandémie, a-t-on conclu de même source.