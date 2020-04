Bejaia : Adhésion au Confinement partiel

Les citoyens ont largement adhéré au confinement partiel. A 19h, les routes étaient désertes. La police et la gendarmerie ont mis en place des points de contrôle des automobilistes et piétons. La police est déployée pour veiller au strict respect du confinement et sensibiliser sur la nécessité de la préservation de la santé. Des autorisations de circuler ont été délivrées par les chefs de daïra aux employés exerçant au-delà de 19h comme ceux de l’entreprise portuaire, Cevital et autres.

M. Laouer