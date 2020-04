Bordj Bou Arreridj : Le confinement globalement respecté

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a vécu sa première nuit de confinement jeudi et a enregistré globalement un respect de cette mesure, selon le chef de sûreté de la wilaya, le commissaire divisionnaire Farid Gouassem.

Les agents de Sûreté ont sillonné les rues pour sensibiliser les citoyens invités à rentrer chez eux avec un rappel des dispositions prévues en cas de non-respect des dispositions. Les agents ont commencé à verbaliser les récalcitrants. «Ces cas ont été rares», note le chef de sûreté qui a demandé d’appliquer la loi dans toute sa rigueur.

Solidarité avec Blida et Bouira

Par ailleurs, le wali de Bordj Bou Arreridj, M. Mohamed Benmalek, a admis la perturbation dans la distribution de la semoule, soulignant que la hausse de la demande et la spéculation sont derrière cette situation qui a été maîtrisée grâce à la conjugaison des efforts de tous les services et les points de vente sont approvisionnés.

La wilaya a approvisionné Blida et Bouira en quantités de semoule et de viandes blanches.

F. D.