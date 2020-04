Oran: Concours national virtuel de poésie classique et Melhoun

Cette activité virtuelle placée sous le slogan "Solidaires avec la poésie classique et Melhoun" intervient pour assurer la pérennité de l'activité culturelle après les procédures de fermeture de toutes les institutions culturelles et de suspension de toutes les activités et manifestations culturelles pour prévenir contre ce virus, a souligné Abbès Benmessaoud.

L'objectif de ce concours à distance est d’animer le mouvement culturel via Internet, de découvrir des talents et d'encourager les poètes à la créativité et à briser la monotonie devant le confinement domestique partiel qui touche certaines wilayas du pays pour freiner la propagation de la pandémie Covid 19. Les œuvres littéraires de poésie classique et Melhou doivent parvenir sur Messenger à un jury composé de spécialistes, selon le président de l'association précitée, soulignant que les thèmes de ces textes portent sur la prévention contre cette épidémie et la solidarité entre Algériens pour surmonter cette crise sanitaire. Les trois premiers lauréats seront annoncés sur la page Facebook de l'association. APS