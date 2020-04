Covid-19: Evacuation de plus de 250 sans-abris vers le Centre d'accueil d'urgence de Dely Ibrahim

Constituée d'agents relevant du bureau de solidarité sociale et de la DAS en sus des éléments de la Sûreté nationale, et de la Protection civile et d'autres établissements spécialisés, cette caravane vise à assurer toutes les conditions propices à l’évacuation de ces personnes.

Soulignant la mobilisation et l'aménagement, à cet effet, de trois maisons de jeunes relevant de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger réparties entre Bologhine, El Madania et Rouiba, le même responsable a fait savoir que ces sans-abris seront mises en quarantaine dans le cadre des mesures de prévention contre Covid-19.

Les femmes et les enfants sont orientés vers le Centre d'accueil d'urgence de Dely Ibrahim et autres établissements spécialisés.

Selon la même source, le Bureau de solidarité sociale relavant de la wilaya d'Alger a pour mission la gestion et le suivi de nombre de centres d'aide aux sans-abris et aux catégories vulnérables outre les jeunes en danger.

APS