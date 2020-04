Conseil constitutionnel : Contribution financière aux efforts nationaux

«Compte tenu des circonstances difficiles que traverse notre pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et dans le cadre de la contribution aux efforts nationaux visant à atténuer les conséquences de la propagation de cette pandémie, ainsi qu'à l'initiative du président du Conseil constitutionnel et de ses cadres supérieurs, il a été décidé de débiter un montant du salaire mensuel des membres du conseil et de ses cadres supérieurs, comme contributions qui seront versées au compte ouvert auprès du Trésor public, dédié à la réception des contributions destinées à soutenir les efforts nationaux de lutte contre le Covid-19», a précisé le communiqué.

La même source a en outre ajouté que cette contribution s'inscrivait dans l'esprit de solidarité sociale de notre peuple algérien, qui, grâce à Dieu et à la volonté de ses enfants, lui permettra de surmonter ces temps difficiles avec moins de dégâts possibles».