Allègement de dédouanement : les douanes fixent la liste des produits médicaux concernés

«La Direction générale des Douanes met à la disposition des professionnels une liste, par classement tarifaire, reprenant les grandes catégories des produits, appareils et instruments médicaux, utilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), identifiés par leurs sous-positions tarifaires», a précisé la DGD dans un communiqué intitulé «avis circuit vert», publié sur son site web. Cette mesure vient en «exécution des instructions de Monsieur le Président de la République et dans le cadre de l’allégement des procédures de dédouanement des marchandises destinées à la lutte contre la propagation de la maladie du coronavirus (COVID-19)», ajoutent les Douanes algériennes.

Cette liste exhaustive constitue un référentiel de classement tarifaire de ces produits dans le tarif des douanes visant, notamment, à aider les commissionnaires en douane et les transitaires dans le cadre de l’établissement des formalités de dédouanement y afférentes, explique la DGD.

Le dédouanement de ces marchandises bénéficiera de la procédure du circuit vert qui permettra le dédouanement et l’enlèvement accéléré, selon le communiqué. Pour ce qui est du classement tarifaire des fournitures médicales liées au COVID-19, la liste publiée par les services des douanes comprend la trousse d’essais des COVID-19 et autres instruments pour le test de diagnostic.

Elle englobe aussi les vêtements de protection et articles similaires , dont les masques à usage médical en tissu utilisés au cours d'opérations chirurgicales ou lors des soins médicaux, masques de protection contre les poussières et les odeurs, lunettes protectrices, gants et autres.

Cette liste comprend également les différents types de thermomètres, les désinfectants et produits de stérilisation, ainsi que d’autres dispositifs médicaux, dont les scanners de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information.