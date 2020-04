Activités d'hygiène, d'assainissement et de désinfection : Le chef de l’état décide d’une Prime mensuelle aux personnels mobilisés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000 DA au profit des personnels mobilisés dans le cadre des activités d’hygiène, d’assainissement et de désinfection au titre de la prévention contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, indique mercredi un communiqué de la Présidence de la République. «En complément des mesures incitatives au profit des catégories mobilisées dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000 DA au profit des personnels mobilisés dans le cadre des activités d’hygiène, d’assainissement et de désinfection au titre de la prévention contre la propagation de cette épidémie», précise le communiqué.

«La décision prend effet à compter du 1er mars et restera en vigueur jusqu’à l’annonce de la fin des mesures exceptionnelles relatives à la prévention et à la lutte contre l’épidémie», ajoute la même source.