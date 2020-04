COMMENTAIRE : L’engagement sans faille de l’Etat

Elle est de nature à éclairer l'opinion quant à cet engagement sans faille de l’Etat à protéger le citoyen et à répondre à ses préoccupations et attentes. «On est disposé à dépenser un milliard de dollars pour la protection du peuple et sa santé», a-t-il souligné pour exprimer sa disponibilité, sa détermination et son engagement à prendre en charge les attentes du peuple. Il s'agit aussi de consacrer une disposition constitutionnelle, celle du droit à la santé.

C'est immanquablement un message d’espoir qui a été véhiculé pour rassurer la population quant aux énormes moyens déployés pour la lutte contre le virus en prolongement des mesures de prévention à grande échelle prises auparavant. Un grand hommage a été rendu au personnel médical dans toutes les composantes du corps pour son dévouement, son patriotisme, son professionnalisme et son savoir-faire reconnus mondialement, constituant une fierté nationale. Les spéculations relayées çà et là ont été balayées pour laisser place à la réalité du terrain perçue par les citoyens qui mesurent la somme d’efforts colossaux consentis par l’Etat. Un Etat sur tous les fronts pour protéger, sécuriser et approvisionner les populations. Le chef de l’Etat a notamment insisté sur la nécessité de se conformer aux consignes de prévention et de respecter scrupuleusement le confinement. L’épreuve n'est pas insurmontable si l'on conjugue les efforts de tous avec l’implication citoyenne dans le soutien des actions menées sans relâche et au quotidien par les services publics.

De grandes potentialités sont mises en œuvre par l'Etat pour signifier cette volonté de faire face à la situation avec réalisme et exprimer l’attachement indéfectible à la préservation de la santé des citoyens.

A. Bellaha