Conseil de la Nation : Appel au respect total des décisions du Président de la République

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son bureau, le Conseil de la nation a salué «l’élan de solidarité» des Algériens en matière de lutte contre le nouveau coronavirus, les appelant au «strict respect des orientations et décisions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie mondiale à l’effet de réduire les risques de contagion et de propagations de ce virus, en respectant le confinement et la distanciation sociale». «Partant du principe de la conjugaison des efforts et des ressources en cette conjoncture sensible et difficile que traverse le pays, et suite à ce qui a été décidé dimanche dernier concernant la contribution financière volontaire des sénateurs et hauts cadres, des mesures concrètes ont immédiatement été prises», a affirmé le communiqué du Conseil de la nation.

Le président du Conseil de la nation, par intérim, Salah Goudjil a instruit lors de la réunion, les services administratifs compétentes du Conseil «de rationaliser rapidement les dépenses du Conseil de la nation afin de les adapter aux décisions annoncées par l’Etat afin de contribuer dans la mesure du possible à réduire les répercutions socio-économiques sur l’économie nationale».

A la même occasion, il a formé «le vœux de voir tout le monde en bonne santé, souhaitant bon rétablissement aux malades, priant le Dieu Tout-Puissant de nous aider à surmonter cette épreuve». Par ailleurs, la réunion du bureau du Conseil présidée par M. Goudjil, élargie aux présidents des groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire, a été consacrée à l'échange de vues sur la situation socio-économique que connaît le pays à cause de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et ses répercussions sur l’économie nationale». Dans ce cadre «les différentes méthodes à même de permettre à l’institution parlementaire de contribuer à la lutte contre les répercussions de cette pandémie ont été examinées». Le bureau du Conseil de la nation a saisi cette occasion pour rendre au nom de tous ses membres «un hommage vibrant aux Blidéens et au reste des Algériens qui font preuve de patience face à cette pandémie», tout en se recueillant à la mémoire des chouhada du devoir national parmi les employés du secteur de la santé et de toutes les personnes décédées de ce virus.

Il a exprimé également sa «reconnaissance des efforts de tous les employés du secteur de la santé».