Des Politologues et universitaires réagissent aux annonces du président de la République : «Un discours de proximité et des réponses à des préoccupations de l'heure»

«Le président de la République a pris le soin de bien choisir ses propos pour que ces derniers soient accessibles à un large public et à toutes les franges de la société», relève le politologue Redouane Bouhidel, professeur à l'université d'Alger. Dans sa lecture de l'interview accordée aux représentants des médias et presque exclusivement consacrée à la lutte et à la prévention contre le Coronavirus, notre interlocuteur a surtout mis en exergue la qualité d'un discours de proximité. «Le Président a usé de propos sincères et d'un discours de proximité», dit-il. «Abdelmadjid Tebboune a apporté des réponses claires et nettes à des préoccupations de premier ordre des citoyens telles que la question du confinement total ou encore la situation de l'école dans un contexte de pandémie», fait-il savoir.

De plus, fait-il remarquer, «le chef de l'Etat a développé un discours d'un dirigeant extrêmement soucieux de la santé des Algériens qu'il appelle à appliquer strictement les mesures préventives dans le cadre du dispositif national de lutte contre le coronavirus».

C'est bien au niveau de la discipline et du respect des consignes que des insuffisances ont été observées, ce que reconnait le président de la République. Saluant par ailleurs la décision d'attribution d'une prime pour le personnel médical engagé dans la bataille contre le Covid-19, notre interlocuteur estime qu'il s'agit non seulement d'une expression de reconnaissance mais aussi d'une volonté de s'atteler à la prise en charge de l'ensemble des doléances exprimées par les professionnels du secteur. A ce titre, il rappelle d'ailleurs les propos tenus à Blida par le Premier ministre sur la nécessité de la refonte globale du système de la santé. Redouane Bouhidel ne manquera pas aussi de mettre en relief le principe de la souveraineté sur lequel est revenu le président Tebboune. C'était le cas en effet lors de cet entretien avec les représentants des médias où le chef de l'Etat a dénoncé, indique-t-il, les attaques répétées contre l'Algérie et ses institutions par des milieux hostiles.

Mieux, le politologue estime que M. Tebboune ne s'est pas seulement contenté de la dénonciation, mais il a tenu à expliquer à l'opinion les motivations de tels agissements qui n'obéissent qu'à l'objectif de nuire à l'image de l'Algérie, à ses relations d'amitié privilégiées comme celles entretenues depuis avec la Chine et surtout à ses efforts consentis dans la lutte contre le Coronavirus dans un esprit de solidarité nationale exemplaire.

Le front uni contre le Covid-19 dérange les milieux hostiles à l'Algérie

«Le président a tenu à rassurer les citoyens qu'il veille personnellement au suivi et à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de lutte contre l'épidémie», affirme de son côté, Idriss Attia, politologue et enseignants universitaire. Il relève en outre la volonté nettement affichée par l'État de durcir ces mesures dans le seul intérêt de préserver la santé publique. Pour notre interlocuteur, ce qui dérange les milieux politiques français hostiles à l'Algérie, est surtout ce front uni entre l'Etat et le peuple dans la bataille contre le Covid-19.

Et puis c'est bien connu, indique-t-il, qu'«à chaque fois que la France est confrontée à une crise interne, elle cible l'Algérie» pour détourner l'attention. «Abdelmadjid Tebboune est franc dans ses prises de position et il est très engagé sur la question de la souveraineté.

Ces mêmes milieux français feront encore des mains et des pieds pour tenter de remettre en cause ce retour progressif de confiance entre le peuple et ses institutions», indique le politologue Idriss Attia.

Karim Aoudia