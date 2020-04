Gouverneur de la Banque d'Algérie : Appel au FMI à répondre aux besoins des pays confrontés à la pandémie

Dans son allocution prononcée lors d'une visio-conférence du comité monétaire et financier international, tenue le 27 mars, M. Benabderrahmane a demandé au FMI de consacrer ses ressources humaines et financières pour répondre aux «besoins immédiats des marchés émergents et des pays en développement, à travers un financement d'urgence et adéquat à l'économie mondiale, en fournissant des liquidités supplémentaires indispensables».

Se félicitant du soutien apporté par l’institution financière internationale et de son engagement à mettre en œuvre une stratégie globale pour aider les pays membres à diminuer l'impact de la pandémie, le gouverneur de la Banque d’Algérie a rappelé que les pays en voie de développement étaient affectés par le Covid-19 et qu'ils avaient pris des mesures sanitaires drastiques pour y faire face dans l'espoir que l'impact de cette pandémie sur la croissance ne sera pas dévastateur.

A ce propos, il a estimé «qu’un nombre parmi ces pays pourraient avoir besoin de l'appui immédiat du Fonds monétaire international, citant dans ce sillage les cas du Ghana, du Pakistan, de l'Iran, de l'Afghanistan et de la Tunisie», qui ont déjà sollicité le Fonds pour un soutien financier d'urgence.

«Pour soutenir la reprise finale, la communauté mondiale devrait se concentrer sur l'endiguement et le renversement de la pandémie et promouvoir une coopération urgente dans le secteur de la santé», a-t-il plaidé.

Tout en saluant la réponse du FMI à la crise, notamment par le biais de l'augmentation temporaire des limites d'accès aux facilités financières d'urgence, M. Benabderrahmane a relevé néanmoins qu'au-delà des besoins de financement associés à la pandémie, de nombreux pays émergents et en voie de développement sont désormais exposés à une sortie importante d'investissements financiers étrangers, alors que d’autres font face à l'impact de la forte baisse des prix du pétrole. Ces facteurs vont engendrer, a-t-il signalé, des pressions supplémentaires sur les balances des paiements des pays touchés.

Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque d’Algérie a invité le Fonds à rester «vigilant» et à envisager, après six mois et si besoin, une augmentation supplémentaire des limites d'accès aux liquidités.

«Nous encourageons également le Fonds à faire preuve de la flexibilité nécessaire lorsque les pays participant à des programmes ont des difficultés à appliquer la conditionnalité préalable», a-t-il ajouté.

En outre, M. Benabderrahmane s’est dit favorable à la proposition d'une nouvelle allocation générale importante de Droit de tirage spécial (DTS), évoquant à ce sujet des sorties «massives et continues» d'investissements financiers étrangers en provenance des économies de marchés émergents.

Lors de son intervention, le gouverneur de la Banque centrale n’a pas manqué de relever que le monde est confronté à une crise humanitaire, touchant tous les pays riches et pauvres, soutenant que la coopération mondiale est essentielle. Le FMI devrait ainsi appliquer, a-t-il encore recommandé, avec la «plus grande importance le principe de l'impartialité» dans son soutien aux pays membres.