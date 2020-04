Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique : 120 millions de masques chirurgicaux bientôt réceptionnés

«Il a été décidé l'acquisition de 120 millions de masques chirurgicaux (bavettes), qui seront réceptionnées dans les prochaines semaines, et ce, en application des instructions du Premier ministre», a fait savoir M. Benbahmed lors de la conférence de presse quotidienne consacrée au suivi de l'évolution du nouveau Coronavirus en Algérie, ajoutant que le stock de l'Algérie en matière de bavettes s'élève à 7 millions d’unités.

A cette occasion, le ministre délégué a annoncé la réception, le 5 avril prochain, de 10 millions de bavettes et de 11 millions le 12 avril 2020.

La réception du reste des quantités se poursuivra tout au long des semaines à venir, a-t-il poursuivi, soulignant que la capacité de production locale s'élève à 100.000 unités/jour.

Concernant le désinfectant hydro-alcoolique, M. Benbahmed a affirmé que «toutes les entraves ont été levées devant les producteurs de ce produit», précisant que l’Algérie compte plus de 20 producteurs activant dans ce domaine, qui ont pu, «grâce à leur engagement assurer la couverture du marché national».

S’agissant de la disponibilité des médicaments destinés au traitement de cette pandémie et «sur la base des résultats encourageants effectués par les pays développés», le ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique a indiqué que son département a réquisitionné toutes les quantités des médicaments (hydroxychloroquine et Azitromycine) au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), soit plus de 300.000 boîtes, sachant que le médicament est produit localement.

«En application des instructions du Président de la République, et dès l’apparition du premier cas positif en Algérie, nous avons pris plusieurs mesures pour la protection des citoyens de la propagation de cette pandémie mondiale et garantir les moyens de protection aux professionnels de la santé», a souligné M. Benbahmed, rappelant, dans ce sens, la tenue, le 26 février dernier, d’une réunion d’urgence avec les producteurs locaux pour augmenter la capacité de leur production et la réquisition de toute leur production au profit de la PCH. De même qu’il a été décidé, en coordination avec les services du commerce, des douanes et sécuritaires, d'interdire l'exportation des fournitures de protection et d'adopter une stratégie de lutte contre la spéculation, sous toutes ses formes, outre l’émission d’une instruction ministérielle à tous les gestionnaires d'établissements de santé pour les astreindre à respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l'utilisation des bavettes et autres moyens de prévention.

A cette occasion, le ministre a rendu hommage à tous les acteurs du domaine, notamment les pharmaciens, distributeurs et producteurs locaux, pour leur «engagement sans faille» et leur «solidarité inconditionnelle» aux côtés des pouvoirs publics en réponse à l'appel de la patrie pour la protection et la sécurité de la santé des citoyens, appelant les citoyens «à contribuer à la lutte contre cette pandémie en protégeant leur vie et celle de leurs familles».