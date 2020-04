À travers 18 wilayas : Fin de quarantaine pour plus de 6.800 personnes

Oran

1.093 personnes confinées jusqu'à dimanche

Comme annoncé, avant-hier par le ministère de la Santé, les autorités en charge du suivi de la situation sanitaire dans la wilaya d’Oran ont commencé l’organisation de la fin de l’isolement des citoyens placés en quarantaine dans les établissements hôteliers. Dans une déclaration à notre journal, le Dr Boukhari, membre de la cellule de crise et de suivi, a fait savoir qu’il a été procédé à l’établissement des listes des personnes confinées originaires des autres wilayas. «Il faut savoir que nous avons 1.093 personnes issue de 18 wilayas en isolement depuis deux semaines répartis sur sept établissements hôteliers.

Ainsi, nous allons communiquer aux autorités de ces wilayas les listes nominatives des personnes confinées représentant des cas testés, asymptomatiques et les cas suspects qui présentent quelques signes.

Ils doivent être pris en charge et poursuivre le confinement pendant 14 jours dans leurs wilayas respectives à partir d’aujourd’hui. C’est aux autorités de ces wilayas de définir les conditions de ce confinement», a expliqué notre interlocuteur.

A Oran, entre 90 à 110 personnes seront maintenues en confinement dans un hôtel pendant 7 jours au moins et en fonction de l’évolution de leur état de santé. «Les confinés qui ne présentent aucun risque rentreront directement chez eux dimanche prochain si la situation est maintenue à son état actuel», a-t-on indiqué.

«A l’heure actuelle, aucun cas suspect n’a été enregistré au niveau des hôtels», a-t-on précisé. Dans le cadre des mesures visant à freiner et ralentir la propagation de la maladie, les membres de la cellule de suivi ont réitéré l'appel aux citoyens de rester chez eux et limiter leurs déplacements aux besoins urgents. Ils ont proposé aux autorités compétentes d’instaurer un confinement partiel de certains quartiers où il a été enregistré le plus de cas à ce jour.

Dans nombreux quartiers, les consignes dictées par les autorités sanitaires ne sont pas respectées. Pis encore, dans certaines superettes, boulangeries et locaux de vente de fruit et légumes, la distanciation sociale est tout simplement ignorée malgré le grand travail de sensibilisation déployé quotidiennement par les services de la Protection civile et des différents corps de sécurité pour inciter les citoyens à rester chez eux et respecter les consignes de protection contre le coronavirus.

Amel Saher