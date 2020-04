CNMA : Renouvellement automatique des contrats d’assurance

« En application des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du coronavirus et dans le souci d’accompagner ses assurés à travers tout son réseau, en ces moments de confinement, la CNMA informe que les contrats d’assurance agricole, non agricole et automobile seront renouvelés automatiquement dès leur expiration et que le paiement se fera ultérieurement par tranche», est-il noté dans le communiqué. En outre, les déclarations de sinistres se feront sans déplacement et sans contact à travers les voies de communication téléphonique et électronique, selon la même source. La CNMA assure dans ce sens que ses experts seront mis à la disposition des assurés pour les assister et les orienter dans leurs activités quotidiennes via les divers canaux de communication.

Par ailleurs, la compagnie d’assurance envisage de mettre à la disposition des petits agriculteurs se trouvant dans les régions éloignées et montagneuses des combinaisons, masques, gants et des pulvérisateurs pour se protéger et protéger la production nationale, ajoute le communiqué.