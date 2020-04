Mohamed Sami Agli, président du Forum des chefs d'entreprise : «Les entreprises subissent violemment la crise sanitaire»

L’ensemble des pays sont en train de réfléchir quant aux meilleures ripostes économiques afin de minimiser l’impact économique de la pandémie. Quelle stratégie pour nos entreprises pour répondre à l'urgence ? M. Mohamed Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise répond.

La crise du Covid-19 alimente les craintes dans les milieux dirigeants et ceux des entreprises. En tant qu’organisation patronale, quel impact redoutez-vous le plus de cette situation ?

La priorité est bien entendu la protection, la sécurité et la santé de notre population. Cette crise sanitaire est maintenant une réalité aussi bien économique que sociale et personne n’est à l’abri. L’économie mondiale est pratiquement en récession, la nôtre ne sera pas épargnée, les mesures prises par les pouvoirs publics, bien qu’indispensables, comme le confinement, la fermeture de nos frontières ainsi que le reste des mesures auront un impact certain sur notre économie.

Les entreprises les subissent avec violence, car elles étaient déjà affectées par la crise économique et la récession dans plusieurs filières (BTPH, matériaux de construction, chimie, tourisme, électroménager….). De nombreuses entreprises ont procédé à la libération d’une partie de leurs effectifs et d’autres préparé des plans sociaux avec les administrations du travail. Ces mesures vont impacter particulièrement les entreprises les plus dynamiques et posent le problème de la prise en charge des salaires des travailleurs libérés.

Pouvez-vous nous dresser un état de la situation des entreprises impactées par cette pandémie ? Peut-on évaluer les conséquences ?

Cette pandémie aura certainement des conséquences économiques catastrophiques, Elle touchera toutes les sphères de notre société.

De crise sanitaire, qu’aucun pays n’a vu venir, elle se transforme maintenant en crise économique mondiale sans précédent. En effet, le Covid-19 fera, malheureusement, beaucoup de dégâts chez l’humain mais aussi chez l’entreprise.

Il y a lieu de distinguer trois types d’entreprises : celles qui étaient déjà en situation difficile avant la crise sanitaire ; celles qui ont subi les nouvelles réglementations sur les importations de kits et de différents intrants depuis septembre 2019 et enfin celles qui ont un plan de charge et un marché solvable mais qui n’arrivent pas à trouver les financements, les terrains et les autorisations pour se développer. Aujourd’hui, toutes les entreprises sont en difficulté mais chaque type subit de manière plus ou moins sévère les conséquences de la crise. Les entreprises de premier type sont en quasi faillite, celles du deuxième type sont en sous-activité chronique avec des problèmes d’approvisionnement, des difficultés de trésorerie et des problèmes de recouvrement des créances. Les entreprises de troisième type voient leurs projets de développement s’évaporer, le resserrement des contraintes est maintenant établi. Les demandes de financement sont déclassés, les autorisations et autres permis et licences sont périmés ou hors délais.

Quels sont les secteurs les plus touchés ?

Cette crise est transversale, tous les secteurs sont touchés par le fait que les entreprises sont dans des relations de clients-fournisseurs les unes des autres, plusieurs d’entre-elles vont connaître une baisse drastique de leur production qui conduira, pour la plupart, à leur arrêt.

L’approvisionnement des équipements, pièces de rechange et matières premières, sera complètement bloqué, ce qui aura un impact négatif sur la production. D’une manière générale, l’ensemble des acteurs économiques qui dépendent de l’importation risquent de voir leurs activités s’arrêter ; les entreprises de tourisme, de transport (routier, aérien, maritime) et des services annexes sont aujourd’hui à l’arrêt. Idem pour la distribution autre que les produits alimentaires de base. Bien entendu, cette situation de crise est accompagnée par l’arrivée des échéances des crédits bancaires, fiscaux et parafiscaux.

Les effets de contagion et les restrictions en matière de déplacement des employés font craindre un ralentissement important de l'activité des entreprises. Comment alors ces dernières comptent-elles poursuivre leurs activités ?

La restriction en matière de déplacement est l’unique solution malheureusement pour lutter contre ce virus. C’est un sacrifice que nous devons tous assumez, employeurs et employés.

Les entreprises sont-elles assurées en cas de pertes d’exploitation ? Existe-t-il des contrats d’assurance pour ce genre de crise sanitaire ?

Oui et non, c’est propre à chaque entreprise. Cela dépend de sa taille, de ses activités et de son management. La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme cas de force majeure va aider énormément d’entreprises et permettre d’éviter les pénalités de retard pour celles dont l’activité est liée aux marchés publics.

Beaucoup d’entreprises du secteur privé risquent de disparaître à cause des pertes financières qu’elles subissent. Quelle est la réaction du FCE ?

Depuis septembre 2019, le Forum a transmis deux plaidoyers structurés et documentés sur la situation des entreprises et en mars une note d’alerte a été transmise au Premier ministre pour rappeler les préoccupations des entreprises déjà exprimées dans les plaidoyers. En effet, la situation de beaucoup d’entreprises est réellement préoccupante et leur disparition est à l’ordre du jour. Ce sont généralement des PME en phase de croissance et souvent très endettées lors de leur création ou leur développement.

Il y a aussi des entreprises plus matures, mais qui ont des difficultés de financement du fonds de roulement en raison des problèmes de recouvrement sur leurs clients publics et privés.

Face à ces problèmes de survie des entreprises qui sont indispensables pour l’après-crise, beaucoup de pays ont mobilisé des ressources budgétaires conséquentes (Allemagne 125 Mds d’Euros, France 45 ; Italie 50 ; Espagne 17 ; USA 2000 Mds $). En Algérie, le problème allait être traité dans le cadre de la Loi de finances complémentaire pour 2020, mais en raison de l’incertitude qui caractérise le marché pétrolier, la préparation de cette loi a été reportée. Le problème de survie des entreprises est donc très complexe si l’on en juge par les capacités d’engagement du Trésor public et les limites du marché financier.

Pensez-vous que c’est à l’Etat régulateur et à ses démembrements d’organiser la solidarité au plus tôt, pour éviter que les PMI et les entreprises les plus fragiles soient seules à subir les conséquences ?

C’est en pareille situation que la concertation et la coopération doivent s’organiser. Sauver les entreprises est une question stratégique pour l’avenir de l’économiealgérienne. Un consensus doit se dégager pour un plan national de sauvegarde et de développement des entreprises. Ce dernier peut être élaboré dans le cadre d’un Pacte national économique et social concerté entre l’Etat, les associations d’entrepreneurs, les syndicats et associations professionnelles. Ce pacte doit définir les objectifs, les moyens à mobiliser, les contributions de chacune des parties et les conditions d’accompagnement au plan économique, financier et social.

Quelles seraient les retombées sur l’économie nationale et sur la consommation dans le cas où un grand nombre d’entreprises fermeront ?

Le danger serait l’arrêt de l’activité de plusieurs entreprises à la fois. Dans ce cas nous nous dirigeons vers une stagflation (croissance nulle ou négative, inflation et chômage massif).

Pour éviter une telle situation, les pouvoirs publics doivent utiliser tous les moyens budgétaires et fiscaux pour maintenir un pouvoir d’achat dans l’économie ; sans cela, même les entreprises saines tomberaient par la mévente de leurs produits. Ce recul majeur, malheureusement certain, impactera l’ensemble de notre tissu économique, l’emploi et finalement la croissance.

Les pouvoirs publics et l’ensemble des forces vives de notre nation se mobilisent cote à cote pour la préservation de la sécurité et de la santé de notre population ainsi que la maîtrise de la pandémie. Sur le plan économique, je lance un appel d’urgence aux pouvoirs publics pour la mise en place d’une task-force de veille et d’action économique dont la mission est le lancement urgent d’un plan de sauvetage de l’entreprise algérienne.

Propos recueillis par

Farida Larbi