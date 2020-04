COMMENTAIRE : La chaîne de l’espoir

Un virus qui se propage chaque jour un peu plus dans le monde et n’épargne nul qui puisse de surcroit faire état d’indifférence et d’insouciance.

Face à cette pandémie les Algériens ont décidé de prendre exemple sur ceux qui sont en première ligne, œuvrant sans relâche pour relever le défi de la vie, faire valoir une autre force, celle de l’unité et de la solidarité pour consolider chaque jour un peu plus cette formidable chaîne de l’espoir.

Des Algériens de tous âges qui ont décidé de se serrer les coudes et aller à la conquête de ces vertus sans faille qui, toutes proportions gardées, ont fait la force de la nation durant la glorieuse Révolution de Novembre. Des vertus consolidées par la volonté et la foi qui avaient alors prévalu et que voici ressurgissant du plus profond de chacun, pour animer la flamme de la solidarité citoyenne.

Autant d’Algériens qui ont décidé de faire valoir l’impact fraternel de ces vertus, le cœur sur la main, pour se joindre à cet effort collectif qui met du baume au cœur et permet de dire que ce grand peuple viendra à bout de cette épidémie venue réveiller en chacun de nous le devoir national, pour aller dans les coins les plus reculés , jusque dans les zones montagneuses qui ne sont pas laissées en marge de cette dynamique de l’espoir. Les caravanes de la solidarité sillonnent villes et villages pour rassurer les populations et apporter des produits alimentaires de large consommation.

Les jeunes, nombreux, qui s’impliquent dans ces contrées lointaines pour y ancrer les règles de la prévention et s’investir à grande échelle, grâce à l’apport de tous, dans de multiples actions de confection de bavettes, de combinaisons de protection, de gel hydro-alcoolique, sont autant d’exemples qui traduisent dans les faits la détermination des Algériens à venir à bout de ce mal et faire de cette formidable solidarité, un acte du quotidien.

F. Zoghbi