Tizi-Ouzou : Des couffins alimentaires aux familles démunies

Une caravane de solidarité au profit des familles démunies des communes de Mkira, Ait Yahia Moussa et Imessouhal a été lancée hier à partir de l’ITMAS de Boukhalfa par le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, en présence des membres de la commission de sécurité, les directeurs des services agricoles, de l'action sociale, du commerce et les membres de la Chambre du commerce, les forêts, les opérateurs économiques bienfaiteurs, entre autres. Cette opération de solidarité consiste en la remise de semoule, d'œufs, d’huile…, aux familles démunies des trois communes.

La distribution de ces aides s’effectuera par les chefs de daïra, en collaboration avec les P/APC, les comités de villages et le mouvement associatif, a fait savoir le wali en remerciant les agriculteurs et autres bienfaiteurs qui ont fait dons de plusieurs produits alimentaires. Le wali a également assuré que d’autres opérations de même nature seront organisées. Une chaîne de solidarité est constituée à travers tous les villages et localités de la wilaya depuis l’apparition de cette pandémie. L’opération de distribution de quelque 1.000 litres du lait de vache est organisée hier par les éleveurs du village Imaloussen, commune de Timizart.

L’apc se met de la partie

L’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou procédera incessamment à la distribution de pas moins de 20.000 couffins alimentaires au profit des familles nécessiteuses de la wilaya, a fait savoir hier le président de cette Assemblée, Youcef Aouchiche, dans un message vidéo diffusé sur le compte Facebook de l’institution. «Cette crise est difficile à vivre pour nous tous, mais elle est encore plus difficile à supporter pour les personnes qui vivent dans la précarité et qui n’arrivent pas à subvenir aux besoins les plus élémentaires de leurs famille» , a-t-il déclaré, précisant que cette initiative vise à atténuer, un tant soit peu, les souffrances de ces familles en cette période de crise sanitaire ayant contraint la population au confinement.

Cette opération, financée par l’APW, nécessite «une adhésion et une implication effective des Assemblées communales et du mouvement associatif, qui sont en train de donner un exemple en termes de solidarité, d’union et de vivre ensemble», a-t-il souligné.

Bel. Adrar